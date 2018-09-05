СК начал проверку после исчезновения девятилетнего мальчика в Краснодаре

В краевой столице 3 сентября пропал Вадим Бондаренко.

«По предварительным данным, мальчик ушел 3 сентября вечером. Утром он вернулся, взял деньги из копилки и опять ушел. До этого 27 августа он также уходил на ночь, не сообщив матери, куда направляется. Позже оказалось, что мальчик ночевал дома у подруги матери. Ребенок учится в третьем классе», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в дежурную часть УМВД России по Краснодару 4 сентября около 20:30 позвонила местная жительница и рассказала о том, что ее сын 3 сентября около 7:00 ушел из дома и не вернулся. Ребенка объявили в розыск.

На вид мальчику 10-11 лет, рост около 147-150 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза голубые, славянской внешности. Был одет в голубые шорты, голубую борцовку, голубые кроссовки с оранжевыми вставками, при себе имел темно-зеленый с черным рюкзак с символикой ФК «Краснодар».

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Вадима Бондаренко, просят звонить по телефонам: 02, 231-70-71, 237-57-08 или 8 (918) 666-07-65.

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