СК начал проверку в связи с исчезновением 47-летнего мужчины в Армавире

Днем 17 ноября 47-летний Баграт Дохоян вышел с работы и домой не вернулся.

В полицию обратилась супруга мужчины и сообщила о его исчезновении. Исходя из полученной информации, мужчина жил в Армавире, днем 17 ноября покинул место работы на улице Энгельса и до настоящего времени не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 47-50 лет, плотного телосложения, рост 180-185 см, волосы седые. В момент исчезновения был одет в черную куртку, черный свитер, темно-синие брюки, замшевые черные полуботинки. При себе имел паспорт и водительское удостоверение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Баграта Дохояна, следствие просит позвонить по телефонам 8 (86137) 3-86-47 или 02.

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