СК начал проводить проверку после гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Во время соревнований по трофи-рейду 30 марта один человек погиб, второй получил травмы.

«По предварительным данным, во время проведения соревнований по преодолению бездорожья в районе горы «Острой» 45-летний житель Ростовской области за рулем автомобиля повышенной проходимости при преодолении препятствий не справился с управлением. В результате машина перевернулась и покатилась. В результате 33-летний мужчина, находящийся на пассажирском сидении — 2-й пилот получил повреждения, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в городскую больницу, где ему в данный момент оказывается медицинская помощь, угрозы его жизни нет», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике 30 марта во время соревнований по трофи-рейду внедорожник упал с горы, есть жертвы. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. Момент падения автомобиля запечатлен на видеозаписи, которую сделали очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник во время подъема на гору начинает катиться вниз со склона, после чего много раз переворачивается и падает с обрыва.