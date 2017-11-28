СК обвинил экс-главу «Антидопингового центра» Родченкова в создании ложных доказательств для WADA

Следственный комитет России сообщил о получении доказательств уязвимости базы данных лаборатории информационной системы Московского антидопингового центра.

СК назвал бездоказательными утверждения Макларена в докладе WADA по РФ и бывшего директора российского ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о существовании в РФ госпрограммы для завоевания спортсменами максимального количества медалей, а также о вскрытии на Олимпиаде бутылок «Берег Кит» с допинг-пробами российских спортсменов и подмене в них положительных биопроб на отрицательные.

Установлено, что Родченков самостоятельно распространял препараты, предоставляя их спортсменам и тренерам. Впоследствии стало известно, что этот препарат является допингом. То есть Родченков, уничтожив допинг-пробы российских спортсменов, обвинил Россию в реализации некой допинговой программы и сокрыл результаты своей преступной деятельности.

В ведомстве считают, что Родченков продолжает голословно и бездоказательно обвинять Россию в подмене результатов допинг-проб российских спортсменов, обещая предоставить WADА и МОК доказательства о якобы сокрытии фактов употребления допинга спортсменами, в том числе и футболистами, входящими в российскую сборную. Следствие получило доказательства об уязвимости данной базы лаборатории и о работе в ней через удаленный доступ Родченкова после отъезда в США.

СК предложил иностранным компетентным органам, общественным и международным организациям, в том числе WADA, совместное сотрудничество в расследовании. Однако они не предприняли никаких реальных шагов, сообщает пресс-служба СК РФ.

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