СК опубликовал список десяти погибших в метро Санкт-Петербурга

Следственный комитет России 4 апреля опубликовал список погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, личности которых уже установлены.

1. Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996 года рождения

2. Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3.Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4. Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5. Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6. Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7. Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8. Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9. Петров Денис Романович, 27.12.1991

10. Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

По данным ведомства, сейчас не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших. Назначены генетические экспертизы, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство обезвредили на «Площади Восстания». Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено угловное дело по статье «Террористический акт». В Следственном комитете РФ 4 апреля назвали имя смертника. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

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