СК: подозреваемый в убийстве мужчины в кафе «Голодная утка» в Геленджике сам пришел в полицию

Подозреваемый пришел в полицию 13 июля.

«Подозреваемый сам пришел в полицию 13 июля. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике в кафе «Голодная утка» 8 июля нашли тело убитого мужчины. По данным следствия, около 1:49 в помещении кафе «Голодная утка» в селе Кабардинка обнаружили тело 45-летнего мужчины. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния под оболочки мозга. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

СК установил, что в момент преступления в кафе находились несколько человек. Опубликовали ориентировку на возможных подозреваемых.

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