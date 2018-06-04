СК попросил откликнуться свидетелей убийства продавца в Краснодаре

Тело женщины обнаружили 1 июня около 23:30 в продуктовом магазине, расположенном в цокольном этаже дома на улице Генерала Трошева.

Свидетелей преступления, располагающих какой-либо значимой информацией, просят обратиться в следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара по телефонам 8 (918) 203-04-09 или 8 (861) 268-61-76, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 1 июня в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева было обнаружено тело женщины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Женщина работала продавцом в этом магазине.

УМВД России по Краснодару объявило в розыск гражданина, возможно причастного к убийству.

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