СК: пострадавший во время стрельбы на посту в Краснодаре является гражданским лицом

Сейчас пострадавший находится в больнице. По данным следствия, он еще не пришел в себя.

Информация о том, что пострадавший на посту ДПС является стажером полиции, не совсем достоверна, отметили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«По данным следствия, водитель иномарки, Никита Медведев, зашел для проверки документов в помещение поста. Там он ударил полицейского, выбежал наружу и направился к своему автомобилю. Находившийся рядом парень попытался остановить злоумышленника, но получил выстрел из травматического пистолета. Пострадавший не значится в штате полиции. Он является гражданским лицом. Когда он придет в себя, станет известно, что он делал на посту ДПС», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о том, что 28 августа на посту ДПС в Краснодаре ранение получил стажер полицейского.

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело. Одного из злоумышленников задержали. По данным СМИ, им оказался экс-лидер бандитской группировки. В розыск объявлены 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. К розыску подозреваемых присоединились ОМОН и СОБР.

В Интернете 29 августа появилось видео погони и стрельбы в Краснодаре.

Вернуться на ленту

Источник