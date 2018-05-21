СК предъявил обвинение двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае

Расследование уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

Обвинение в убийстве 40-летней женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера (п. «д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), предъявлено двум молодым людям в возрасте 16 и 20 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В заведении также находилась 40-летняя женщина, с которой 16-летний подросток был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее.

По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний парень задушил пострадавшую. Далее злоумышленники перенесли тело в кусты и скрылись. Более детально установить картину и последовательность произошедшего будет возможно после проведения соответствующих экспертиз.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей. Следователь допрашивает свидетелей и родственников погибшей. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление других возможных соучастников преступления и всех его обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу.

СК разыскивает свидетелей убийства женщины в поселке Псебай Мостовского района. Задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

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