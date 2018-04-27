СК: при обрушении перекрытий в краснодарском храме пострадали четыре человека

Обрушение произошло 27 апреля в районе «Немецкой деревни» в храме блаженной Матроны Московской.
«На место выехал следователь. В результате обрушения пострадали четыре человека, погибших нет. Пострадавших госпитализировали. По факту будет проведена доследственная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение об обрушении перекрытия в строящимся объекте на улице Бискайской поступило в 17:15.
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