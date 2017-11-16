СК: при обрушении стены хладокомбината в Краснодаре пострадал 52-летний мужчина

В следственном управлении по краю сообщили подробности обрушения стены здания в Краснодаре 16 ноября.

По предварительным данным, на территории краснодарского хладокомбината на улице Уральской днем 16 ноября производились работы по демонтажу неэксплуатируемого пятиэтажного здания. Во время работ произошло обрушение части здания на рабочих. В результате пострадал 52-лентий мужчина, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку. На место выехал следователь, изымают технические документы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 ноября люди пострадали при сносе здания хладокомбината. В МЧС сообщили, что при обрушении пострадал один человек. Также СМИ написали о том, что под завалами нашли погибшего.

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