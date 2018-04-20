СК: при пожаре в ТЦ Кемерова погибли 60 человек

Следственный комитет России 20 апреля уточнил число погибших при пожаре 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

СК обнародовал новые сведения о трагедии. После проверки всех данных стало известно о том, что при пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее.

Следователи получили заключения всех генетических экспертиз. Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек.

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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