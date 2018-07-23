СК: причина смерти пропавшего в горах Сочи подростка еще не установлена

Распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что мальчик умер на пятый день после исчезновения, не соответствует действительности.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, расследование продолжается, причину смерти подростка устанавливают специалисты.

Ранее в соцсетях сообщали, что мальчик был жив еще несколько дней после исчезновения. По данным следствия, эта информация не соответствует действительности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 июля мальчик в составе туристической группы из десяти детей и трех взрослых проходил через лес в 2 км от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент ребенок исчез из видимости членов группы. Информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся около 19:30.

Поиски не прекращались ни на минуту, были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая специальная техника.

В рамках расследования обстоятельств исчезновения ребенка следователи допросили всех участников похода, который в установленном порядке нигде зарегистрирован не был, а также родственников мальчика и тех, кто контактировал с мальчком до похода в лес.

Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тело подростка обнаружили вечером 13 июля.

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