СК: причиной стрельбы в кафе в Усть-Лабинском районе стал бытовой конфликт

В ведомстве 5 января сообщили подробности о расследовании дела об убийстве троих мужчин 31 декабря 2017 года в кафе в станице Ладожской.

Следственный отдел по Усть-Лабинскому району краевого управления СКР продолжает расследование уголовного дела об убийстве трех мужчин в станице Ладожской 31 декабря 2017 года. По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны 32-летний и 34-летний местные жители.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря они находились в одном из кафе в станице Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, во время которого произошла драка. После этого мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата выстрелил в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их. Затем он вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался. По уголовному делу назначены судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Задержанных поместили под стражу, их допросили, они дают признательные показания. Один из задержанных рассказал, что стрелял в людей, не имевших с ним конфликта. По его мнению, это произошло из-за алкогольного опьянения.

Следствие также установило, что мотивом преступления явился бытовой конфликт. Информация о, якобы, совершенном преступлении погибшими в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается как показаниями самих фигурантов, так и другими материалами уголовного дела.

Появившаяся в социальных сетях информация об изнасиловании другой девушки также не находит подтверждения и опровергается самой девушкой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации очевидцев, перестрелка произошла в кафе «Огонек» около 5:00. Сообщается, что стреляли из автомата. В сети появилось видео перестрелки. По факту перестрелки в кафе в Усть-Лабинском районе возбудили уголовное дело. Подозреваемых в перестрелке под Усть-Лабинском задержали в Кореновском районе.

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