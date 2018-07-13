СК продолжает расследование дела о пропаже 13-летнего мальчика в горах Сочи

Следователи проверяют всю поступающую информацию о возможном месте нахождения ребенка.

По данным следствия, 3 июля Всеволод Коростелев в составе туристической группы из десяти детей и трех взрослых проходил через лес в 2 км от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. Мальчик отбился от группы, и до настоящего времени не вернулся. Рюкзак мальчика обнаружили в лесу.

Следователи допросили всех участников похода: учительницу, которая организовала поход, родственников мальчика, а также тех, кто контактировал с ребенком до похода. Установлено, что конфликтных ситуаций в походе у мальчика не возникало.

«Поиски ребенка не прекращаются ни на минуту. Помимо следователей и криминалистов регионального управления СКР, в них принимают участие сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря, поисковый отряд «Лиза Алерт», другие волонтеры и альпинисты. Привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и специальная техника», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также ребенка ищут в населенных пунктах Сочи и прилегающих районах. Распространена ориентировка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о пропаже мальчика поступила спасателям 3 июля в 20:46. Туристы обнаружили, что ребенок потерялся, около 19:30. Утром 5 июля к операции присоединилась еще одна группа МЧС. На месте проведения работ, выше кордона Бабук-Аул, развернули базовый лагерь спасателей. На поляне Стадника установили ретранслятор радиосвязи. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подростка ищут десятый день.

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