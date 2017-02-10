СК: пропавшие на Кубани дети ушли из дома из-за ссоры с матерью

В Краснодарском крае 10 февраля следователи озвучили возможную причину, по которой накануне днем ушли из дома несовершеннолетние Виктория и Сергей Сосюра.

Пропавшие дети были обнаружены в селе Красногвардейском Республики Адыгея. По предварительным данным, они ушли из дома по причине ссоры с матерью и находились вместе с 27-летним знакомым, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время следствие установливает обстоятельства произошедшего, а также проверяет факт возможного совершения в отношении детей какого-либо преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тбилисском районе 8 февраля полицейские объявили в розыск 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. В поисках было задействовано 120 человек. По факту исчезновения Виктории и Сергея Сосюра завели уголовное дело. Перед уходом дочь оставила матери записку.

Детей нашли 9 февраля около 23:30 сотрудники уголовного розыска на территории Республики Адыгея в доме фермера.

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