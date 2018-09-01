СК проведет проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи

Ранее сообщалось, что мужчина прибыл на место ЧП с самолетом одним из первых. Он координировал работу служб аэропорта.

Южный СУТ СК РФ проводит доследственную проверку по факту скоростижной руководителя комплексной смены «Базэл Аэро» в аэропорту Сочи в ходе проведения спасательных мероприятий по возгоранию приземлившегося самолета рейса Внуково — Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сотрудник почувствовал боль в области сердца, его доставили в больницу, где он скончался.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.

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