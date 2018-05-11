СК проведет проверку по факту травмирования девочки в Тихорецком районе

В правоохранительные органы 8 мая поступило сообщение о том, что малолетнюю девочку доставили в больницу с резаной раной в области шеи.

По данному факту следственный отдел по Тихорецкому району СКР по краю организовал проведение доследственной проверки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 8 мая в станице Еремизино‐Борисовское подросток нанес фрагментом разбитой стеклянной бутылки ранение шеи малолетней девочке. Пострадавшую госпитализировали и прооперировали. В данный момент ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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