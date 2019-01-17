СК проведет проверку опубликованных СМИ данных о нарушениях жилищных прав на Кубани

Такое поручение 17 января дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о незаконном строительстве многоэтажных жилых домов на берегу моря в городе Сочи. В результате действий недобросовестного застройщика люди лишись своих вложений в квартиры в указанных домах, в настоящее время дома по постановлению суда подлежат сносу. В указанном материале сообщается, что разрешение было выдано под строительство домов до трех этажей и не предполагало возведение многоэтажного дома», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю в рамках процессуальной проверки установить обстоятельства, которые способствовали нарушению жилищных прав граждан. По итогам проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов.