СК проверит инцидент с лежащим на полу пациентом в больнице Новороссийска

Следователи изучают обстоятельства произошедшего.

«В связи с распространенной в СМИ информацией о том, что пациент первой городской больницы Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медицинские работники не оказывают ему помощь, следствием организована проверка на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи изучат и проанализируют действия медицинских работников. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краевой минздав проведет проверку по факту публикации в одной из соцсетей фотографии пациента, лежащего на полу в отделении гнойной хирургии МБУ ГБ № 1 Новороссийска. Серию снимков сделала пациентка и опубликовала в Интернете.

Как рассказали в управлении здравоохранения администрации Новороссийска, пациента госпитализировали в конце января по настоянию супруги. В связи с различными нарушениями, он действительно постоянно сползает с кровати.

В управлении добавили, что если факт непрофессионального оказания медицинской помощи подтвердится, будут приняты исчерпывающие меры. В случае необходимости муниципалитет готов перевести пациента в палату сестринского ухода в медучреждении станицы Раевской.

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