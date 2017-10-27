СК проверит обстоятельства инцидента с учеником школы в Новороссийске

В школе № 12 Новороссийска 17 октября шестиклассник получил тяжелую травму головы.

По данным СМИ, мальчика ударили по голове на перемене, он получил травму и был госпитализирован. Ребенку потребовалась серьезное хирургическое вмешательство.

«Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Там зарегистрировали обращение и передали материал в следственный отдел по Новороссийску краевого СКР. Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будут проверены опубликованные в СМИ данные о том, что ребенку несвоевременно была оказана медицинская помощь», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

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