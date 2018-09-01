СК рассмотрит несколько версий аварийной посадки самолета в Сочи

Следователи допросили пилотов, работников аэропорта и наземных служб. Проводится допрос потерпевших.

Продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи.

«Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Среди пассажиров жертв нет. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи. Комиссия МАК начала расследование происшествия с самолетом в Сочи. Ространснадзор проверит UTair и аэропорт Сочи после ЧП с самолетом.

Пассажир загоревшегося в Сочи самолета рассказал о ЧП.

Аэропорт Сочи: после ЧП с самолетом эвакуацию пассажиров провели за 17 минут.

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