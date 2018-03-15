СК РФ опубликовал видеозапись допроса отчима, обвиняемого в убийстве девочки в Сочи

Мужчина показал следователям, куда принес в сумке тело убитой пятилетней девочки.

Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. На записи, сделанной ночью в лесном массиве, подозреваемый в убийстве девочки мужчина рассказывает, как нес сумку с телом от дома до того места, где ее спрятал. При этом он рассказывает, что его никто не видел, часть пути он освещал себе дорогу фонарем.

«Меру пресечения обвиняемому суд изберет 16 марта. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ об убийстве, его не переквалифицировали. Расследование продолжается», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 марта в сети опубликовали протокол допроса отчима.

Информация о пропаже пятилетнего ребенка спасателям поступила 14 марта в 00:30. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек. Расследование уголовного дела продолжается. В окрестностях Сочи нашли тело пропавшей пятилетней девочки.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник