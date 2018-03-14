СК РФ рассказал о бездействии свидетелей убийства в Адыгее

Преступление произошло 13 марта напротив входа в здание автостанции в Майкопе.

На видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале СК РФ, видно, как один мужчина ранит другого ножом на улице, при этом находившиеся поблизости люди не обращают на это внимания. СК РФ уточняет, что ни один свидетель убийства не вызвал полицию, пишет РИА «Новости».

По данным следствия, 13 марта в 19:35, подозреваемый, находясь напротив входа в здание автостанции в городе Майкопе в состоянии алкогольного опьянения, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес ножом один удар в область подколенной впадины правой ноги 31-летнему мужчине. От полученного ножевого ранения пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. По уголовному делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, назначены экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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