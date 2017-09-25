СК РФ возбудил дело о мошенничестве в авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Руководство перевозчика продавало билеты, хотя знало, что у компании нет денег на обслуживание рейсов.

«Установлено, что с 22 сентября, зная о том, что денег компании недостаточно для закупки топлива, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея возможности выполнить перевозку пассажиров, должностные лица компании продолжали продавать билеты на рейсы. За это время они получили более 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Председатель СК РФ дал поручение руководителю Московского межрегионального следственного управления на транспорте разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генпрокуратура РФ проверила работу «ВИМ-Авиа».

В Краснодаре в сентябре больше чем на сутки задержали авиарейс в Москву авиакомпании «ВИМ-Авиа». Задержки рейсов этой авиакомпании случались и раньше. В июне Ростуризм попросил наладить перелеты в Крым и Сочи, сокращенные из-за авиакомпании. Минтранс РФ поручил Росавиации провести оценку финансовых рисков компании «ВИМ-Авиа».

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