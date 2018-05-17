СК РФ завел дело на журналиста из США за призыв взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, который опубликовал статью под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие полагает, что в материале Рогана, размещенном на его личном сайте и в интернет-журнале Washington Examiner, содержатся призывы к террористической деятельности на территории РФ «для дестабилизации органов власти и воздействия на принятие ими решений», что попадает под статью «Террористический акт».

Статью отправили на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. В отношении редактора Washington Examiner проводится доследственная проверка по факту публикации, сообщает телеканал «360».

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