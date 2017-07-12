СК России возбудил дело после убийства туриста в Абхазии

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова», — рассказал Иванова.

Следствию известно, что житель Москвы находился на отдыхе со своей семьей. Устанавливаются родственники потерпевшего и возможные очевидцы преступления, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников.

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