СК: сгоревшее здание в Сочи было построено незаконно

При пожаре в строении 30 июля погибли восемь человек.

Как сообщил руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евгений Клепиков, погибли родственники хозяина и работники кафе.

По словам Клепикова, это не дом, а жилое строение, оно никак не оформлено, в том числе и земля. Погибшие жили в Армении, но были гражданами Российской Федерации. Он добавил, что сейчас в сочинской больнице с ожогами находятся женщина, хозяин постройки и его племянник, сообщает ТАСС.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Адлерском районе на улице Просвещения произошел ранним утром 30 июля. Сообщение о возгорании поступило в 5:40. В 6:08 пожар локализовали. В 7:43 — ликвидировали.

На месте нашли тела восьми погибших. Три человека госпитализированы.

В администрации Сочи сообщили, что при пожаре на улице Просвещения погибли наемные рабочие. С родственниками погибших работают психологи. Власти Кубани окажут помощь пострадавшим при пожаре. Возбуждено уголовное дело.

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