СК: столкновение поездов в Москве произошло из-за отказа тормозной системы

По факту столкновения электрички и пассажирского поезда в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», — говорится в сообщении СК.

Для проверки версии о тормозной системе следствие изъяло документы о техническом обслуживании состава. Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК России.

По последним данным, в результате столкновения электрички и пассажирского поезда пострадал 31 человек, 12 были госпитализированы. Движение поездов было восстановлено к утру, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве ночью 8 апреля столкнулись поезд и электричка. Предварительно, рассматривалась версия, что машинист электрички применил экстренное торможение из-за человека на путях. После чего произошло столкновение электрички с поездом дальнего следования Москва — Брест, который шел следом. В результате четыре вагона сошли с рельсов.

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