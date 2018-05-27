СК: в Абинском районе нашли пропавших подростков

Двух мальчиков, заблудившихся в лесу накануне, нашли 27 мая. Их состояние удовлетворительное.

Мужчина с сыном 16 лет и сыном соседа 14 лет поехал в поселок Новый в хутор Сосновая роща погулять в лесу. Вечером подростки отпросились в лес без сопровождения и заблудились, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Выбраться самостоятельно им не удалось.

По факту безвестного исчезновения подростков была организована доследственная проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о происшествии поступило спасателям накануне вечером. Подростки смогли дозвониться отцу, который велел им оставаться на одном месте и сообщил о происшествии в оперативные службы.

Мальчиков искали группы из 50 полицейских, казаков, сотрудников МЧС, охотников.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник