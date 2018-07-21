СК: в Адыгее мужчина убил трех человек и застрелился

Это произошло 20 июля. Возбудили уголовное дело.

Установлено, что 20 июля около 18:00 55-летний местный житель в своей квартире застрелил из охотничьего ружья 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Затем он отправился на карьеры на южной окраине села Красногвардейское. Там он застрелил 23-летнюю девушку и ранил 28-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу.

Тело подозреваемого нашли в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой.

Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Расследование продолжается.

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