СК: в деле о расчленении женщины в Краснодаре по-прежнему два фигуранта

В пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю 2 октября опровергли появившуюся в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о третьем фигуранте в уголовном деле так называемых «краснодарских каннибалов».

«В этом уголовном деле по-прежнему два фигуранта: 35-летний мужчина и его 42-летняя супруга. Но вместе с тем следствие проверяет информацию о возможных соучастниках подозреваемых супругов», — заявила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как выяснилось, слухи о «третьем фигуранте» появились после записи в соцсетях, которую сделал краснодарский адвокат Алексей Аванесян. Однако в ней говорилось совсем о другом.

«Ко мне обратились знакомые мужчины, который был допрошен как человек, который хорошо знал подозреваемого. Он действительно знает его с 14 лет, а в последние годы они вместе работали на стройке. Мой подзащитный подтверждает, что его приятель был достаточно странным человеком, однако о том, что тот способен на убийство, предположить не мог и готов это подтвердить на полиграфе. Об этом я и написал на своей странице в соцсети», — цитирует слова адвоката Алексея Аванесяна «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела.

После этого 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница. В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину, ее подозревают в подстрекательстве к убийству.

В СК заявили, что пока не располагают данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины являются серийными убийцами-каннибалами. Задержанные отрицают факт каннибализма. СМИ сообщили, что по делу о расчленении женщины в Краснодаре задержали третьего подозреваемого.

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