СК: в Краснодаре мужчина из оружия ранил двух сотрудников Росгвардии

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По предварительным данным, вечером 29 ноября неизвестный мужчина около продуктового магазина на улице Гагарина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии. Они были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ответным огнем мужчина был ликвидирован.

Сотрудники правоохранительных органов получили огнестрельные ранения. В настоящее время потерпевших доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственная группа. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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