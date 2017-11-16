СК: в Краснодаре при обрушении стены хладокомбината погибли двое рабочих

В ведомстве уточнили, что второй мужчина, оказавшийся под завалами, не выжил.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Тело второго погибшего извлекли из-под завалов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 ноября при сносе здания хладокомбината засыпало рабочих. При обрушении пострадал один человек. Затем из-под завалов извлекли погибшего. Позже появилась информациия об обнаружении третьего рабочего.

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