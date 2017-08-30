СК: в Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских

Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Третий подозреваемый в нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре задержан», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее сообщалось, что 25-летнего Дмитрия Карачкина задержали в районе Ейского шоссе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрельбу по полицейским злоумышленники открыли 28 августа. На посту ДПС на въезде в Краснодар стражи порядка остановили черную Toyota Camry. В ней находились три человека. Вместо того, чтобы предъявить документы, подозреваемые открыли огонь. Затем пассажиры убежали, одного из них удалось задержать. Водитель Никита Медведев ударил полицейского и скрылся, за ним устроили погоню. На одной из улиц беглец вышел из автомобиля и расстрелял машину правоохранителей. Благодаря этому ему удалось оторваться от стражей порядка. На пересечении Тургенева и Атарбекова он врезался в стоящие на светофоре автомобили, выпрыгнул из машины и убежал. В салоне и багажнике машины стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов — патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы.

Водителя 21-летнего Никиту Медведева задержали в ночь на 30 августа. В Интернете появилось видео операции.

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