СК: в Туапсе возбудили уголовное дело о покушении на депутата

Покушение на депутата районного совета произошло 19 марта в селе Ольгинка.

«По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 105 УК РФ о покушении на убийство. Проводится расследование», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Неизвестный выстрелил не менее трех раз по автомобилю, которым управлял депутат. Две пули задели его по касательной. Депутат был госпитализирован, в настоящее время он находится на обследовании в Краснодаре, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник