СК возбудил дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи

ЧП произошло 1 сентября около 2:50.

Южный СУТ на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По версии следствия, 1 сентября в 2:50 в аэропорту Сочи при посадке самолет «Боинг 738» авиакомпании Utair, выполнявший рейс 579 Внуково — Сочи, выкатился за пределы посадочной полосы, произошло возгорание левого и правого крыла самолета. В результате пострадали 18 пассажиров, в том числе трое детей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК РФ.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», ночью 1 сентября в Сочи пассажирский самолет при посадке скатился в русло реки, повредил крыло и загорелся. Во время эвакуации пассажиров загоревшегося самолета скончался сотрудник аэропорта. В Минздраве РФ сообщили, что медики оказали помощь 18 пассажирам самолета.

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