СК возбудил дело по факту гибели четырех пенсионеров во время паводка в Апшеронском районе

Четыре пенсионера утонули в собственных домах в Хадыженске и станице Кабардинской во время наводнения.

По данным следствия, в Хадыженке в доме нашли тело 68-летнего мужчины. Позже в станице Кабардинской Апшеронского района в своих домах были обнаружены тела 74-летнего и 68-летнего мужчин, а также 86-летней женщины. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионеров наступила в результате асфиксии при утоплении в воде, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах. Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера. После их гибели возбудили уголовное дело. Экспертиза установила, что пенсионеры утонули. Позже стало известно, что число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

Все новости по теме:

Разгул стихии в Туапсе и Сочи

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник