СК возбудил дело по факту невыплаты зарплаты волейболисткам «Динамо Краснодар»

Задолженность по зарплате сотрудникам клуба составила около 25 млн рублей.

По данным следствия, руководство клуба более двух месяцев не выплачивало заработную плату персоналу, тренерскому штабу и игрокам в период с января по ноябрь. Число сотрудников, не получавших зарплату, устанавливается.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора АНО «Волейбольный клуб «Динамо»». Следователи изучают документацию организации, в ближайшее время будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Допрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новом сезоне волейбольный клуб снова испытывает финансовые проблемы.

В прошлом сезоне игроки «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Долги погасили только в марте 2017 года.

Спонсорами ВК «Динамо» стали «Роснефть» и «Черномортранснефть».

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