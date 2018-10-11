СК возбудил уголовное дело по факту крушения корабля «Союз МС-10»

11 октября в 16:54

Следователи осмотрят стартовый комплекс и проведут выемку документации.

«По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» следственным отделом СК России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 октября около 11:40 во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор во время телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса». Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

В России после аварии ракетоносителя приостановят пилотируемые запуски «Союзов».

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