СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка на детской площадке в Краснодаре

Мальчик получил ушибы нижней губы и носа.

По результатам проверки после сообщения об избиении мальчика на детской площадке возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по ст. 116 УК РФ «Побои».

По версии следствия, 1 октября между детьми на детской площадке на улице Гидростроителей произошел конфликт, в результате которого девятилетний мальчик несколько раз ударил другого по голове. Тот рассказал о произошедшем своему отчиму, после чего оба вернулись на площадку, где находились дети. Мужчина из хулиганских побуждений ударил обидчика пасынка по лицу, повалив ребенка на землю, после чего нанес еще один удар. Мальчик получил ушибы нижней губы и носа, у него образовались гематомы на теле. Мужчина также ударил второго ребенка на площадке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения, установленной на одной из детских площадок. По данным СМИ, пострадавшему ребенку девять лет. Он вместе с друзьями вышел погулять во двор и поссорился там со сверстником. Дети подрались, после этого другой участник конфликта вернулся на площадку с отчимом.

Личность ударившего ребенка на детской площадке установили. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчину опросили.

После появившихся в СМИ публикаций руководитель краевого следственного управления Вадим Бугаенко поручил провести процессуальную проверку и дать правовую оценку действиям мужчины. Проконтролировать проверку поручил и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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