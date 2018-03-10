СК: хозяин краснодарской квартиры, в которой произошел взрыв, находится в реанимации

Мужчина получил 90% ожогов тела и находится в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, 49-летний хозяин квартиры, в которой произошел хлопок газа, сейчас в реанимации. Также в тяжелом состоянии находятся дети 10 и 13 лет. Они проживали в соседней квартире. Их 37-летний отец с травмой позвоночника тоже в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в пятиэтажке произошел взрыв в квартире. Из дома эвакуировали 30 человек.

По факту взрыва в пятиэтажке в Краснодаре возбудили уголовное дело. По предварительной информации, пострадали семь человек. По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Жителей, пострадавших при взрыве квартир, поселят в гостинице. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что речи о сносе пострадавшей от взрыва пятиэтажки пока нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь пострадавшим в результате взрыва краснодарцам.

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Взрыв в пятиэтажке в Краснодаре

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