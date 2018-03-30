СК задержал начальника инспекции строительного надзора по делу о пожаре в ТЦ Кемерова

В отношении женщины 30 марта возбудили уголовное дело. Она стала седьмым фигурантом дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

По версии следствия, женщина не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерове без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия чиновницы на предмет коррупционной составляющей.

«В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что в рамках уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ следователями назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. На место прибыли и начали работу эксперты из Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

В Краснодаре акция памяти погибших при пожаре в Кемерове собрала более 3,5 тыс. человек. На Кубани более 50 тыс. человек приняли участие в траурных акциях памяти погибших в Кемерове.

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