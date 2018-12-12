СК: задержанный в Ростове мужчина признался в убийстве жены и ее матери на Кубани

Мужчина сам сдался полиции утром 12 декабря.

Подозреваемого доставили в Новокубанск, во время допроса он признался в убийстве. По его словам, он был дома пьяный. Мужчина поссорился с женой, взял нож и не менее пяти раз ударил им жену. Затем он ударил тещу по голове, причинив ей черепно-мозговую травму. После этого злоумышленник попытался убрать следы преступления и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следственные действия с мужчиной продолжаются, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об аресте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новокубанском районе 11 декабря в доме нашли тела двух женщин. Тела осмотрели, у 55-летней погибшей обнаружили ножевые ранения, у ее матери — признаки черепно-мозговой травмы. Возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Начали поиски супруга погибшей женщины. В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве двух женщин на Кубани.

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