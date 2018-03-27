СК: задержанным по делу о пожаре в ТЦ Кемерова предъявили обвинения

Следствие 27 марта подало ходатайство в суд об аресте обвиняемых.

«Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ. В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», — сообщает СК РФ в Telegram-канале.

По делу о пожаре задержаны пять человек. Среди них технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» передано для работы следователю при председателе СК, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президен РФ Владимир Путин заявил, что следователи по пожару в Кемерове отработают по полной программе.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта возложил цветы у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара в ТЦ. Путин назвал причинами происшествия халатность и разгильдяйство.

В Кемерове открыли счет для помощи семьям пострадавших при пожаре в ТЦ.

В Краснодаре 27 марта в 19:00 у войскового собора Александра Невского пройдет мероприятие в память о погибших в Кемерове с участием молодежи, казачества, общественных организаций, жителей города. Прямое включение с места событий на телеканале «Кубань 24» запланировано на 19:30.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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