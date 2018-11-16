СК завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве жительницы Псебая

Материалы уголовного дела в отношении Максима Бондаренко и Савелия Никифорова, обвиняемых в убийстве Натальи Дмитриевой в поселке Псебай, направили в прокуратуру.

По версии следствия, 14 мая Бондаренко и Никифоров, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью изнасиловали Дмитриеву, а также совершили иные действия сексуального характера, в процессе чего причинили ей тяжкий вред здоровью. Чтобы скрыть преступление, Бондаренко и Никифоров убили женщину.

Во время расследования выяснилось, что в 2018 году парни совершили грабеж и кражи.

Максиму Бондаренко предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера, причинения тяжкого вреда здоровью и убийстве, а также в открытом хищении имущества у несовершеннолетнего.

Савелию Никифорову также предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений: изнасилования, насильственных действий сексуального характера, причинения тяжкого вреда здоровью и убийстве, а также в краже.

Кроме того, по делу предъявлены обвинения двум лицам — Артему Курганову, который, по версии следствия, совершил грабеж совместно с Бондаренко, а также Роману Красову, совершившему кражу совместно с Никифоровым.

По ходатайству следствия членам семьи погибшей Натальи Дмитриевой Министерством труда и социального развития Краснодарского края оказана психологическая, а также социальная помощь в виде пособий.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает пресс-служба СКР.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство 40-летней женщины произошло 13 мая в поселке Псебай. Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу.

Был задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

СК 21 мая сообщил о предъявлении обвинения двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае. По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В заведении также находилась 40-летняя женщина, с которой 16-летний подросток был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний парень задушил пострадавшую. Далее злоумышленники перенесли тело в кусты и скрылись.

Глава поселка Псебай Мостовского района ушел в отставку. В поселке Псебай следователь скрыла факт грабежа подростком, который участвовал в убийстве женщины.

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Убийство в Псебае

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