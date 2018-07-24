Скачки на Кубок губернатора Краснодарского края пройдут 4 августа

На дистанции от 1 км до 2,4 км будут состязаться лошади чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород.

Азартные гости смогут сделать ставки на тотализаторе.

Скачки на Кубок губернатора проводятся на Краснодарском ипподроме ежегодно. В этом году призовой фонд на дистанции 1,6 км составит 1 млн рублей, на 2 км — 1,5 млн рублей, на 2,4 км — 3 млн рублей.

В этот день разыграют приз атамана Кубанского казачьего войска, приз Законодательного собрания края. В восьмой раз будут разыграны два приза губернатора — «Краса Кубани» и «Надежда Кубани».

В перерывах между скачками перед зрителями будут выступать творческие коллективы региона, почетный караул Кубанского казачьего войска покажет народные казачьи игры, состоится выступление «Конного театра» ипподрома.

Проведут традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок, победительницы получат ценные подарки от спонсоров и партнеров.

Для детей организуют площадку с катанием на лошадях, клоунами, аниматорами и мимами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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