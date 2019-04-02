СКЖД планирует продлить «Ласточку» из Новороссийска в Ростов-на-Дону до Таганрога

О продлении маршрута электропоезда рассказал начальник СКЖД Владимир Пястолов 2 марта.

По словам Владимира Пястолова, в СКЖД рассматривают возможность продления маршрута Новороссийск — Краснодар — Ростов-на-Дону до Таганрога. В настоящее время маршрут из Ростова-на-Дону в Таганрог является одним из самых востребованных на юг России.

С начала 2019 года пригородными поездами сообщением Ростов — Таганрог перевезено более 640 тыс. пассажиров. Каждый день электричками на этом направлении перевозится около 8 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».