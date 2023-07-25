Сколько иностранцев получили узбекские визы за последние 6 месяцев?

За последние полгода визы на въезд в Узбекистан выданы 60 744 иностранным гражданам.

За январь-июнь в МИД поступило 60 528 обращений от физических и юридических лиц, из них 18 259 поступило через консульско-правовой департамент Министерства, а 42 269 – через их представительства за рубежом.

За отчетный период они стали жертвами торговли людьми, или 523 наших граждан, которые были безработными, без кормильцев и в других трудных ситуациях были возвращены на Родину.

Удостоверения личности возвращены 133 гражданам Узбекистана, у которых работодатели незаконно отобрали паспорта.

На брифинге в АОКА начальник информационной службы МИД Ахрор Бурханов дал информацию о проделанной работе за последние полгода.