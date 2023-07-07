Сколько лет должно быть президенту США?

В опросе, проведенном исследовательским центром Pew Research Center, почти половина американцев высказала мнение, что президенту страны не должно быть 60 лет. При опросе 5115 человек 49 процентов заявили, что гражданину, избранному на пост руководителя государства, должно быть от 50 до 60 лет. 24 процента респондентов одобрили установление этого стандарта на уровне 60-70 лет. 17% респондентов выступают за избрание кандидата в возрасте от 40 до 50 лет на пост руководства США. Кандидатами, которые, скорее всего, примут участие в выборах 2024 года, в настоящее время являются 80-летний действующий президент Джо Байден и 77-летний бывший лидер Дональд Трамп.